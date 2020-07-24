27歲的美國女歌手黛咪洛瓦托（Demi Lovato）要結婚了！從小就以迪士尼童星出道的她，曾扮演「公主保衛戰」中的公主，擁有一口好嗓音的她更因唱了《冰雪奇緣》神曲「Let It Go」而爆紅，不料前年卻染毒一度昏迷，直到戒毒後才邁入新人生，近日（23日）她在IG分享自己將與男友麥斯艾瑞其（Max Ehrich）訂婚，突然迎來喜訊也讓粉絲們直呼恭喜。

在 Instagram 查看這則貼文 Demi Lovato（@ddlovato）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 22 日 下午 10:46 張貼

黛咪的未婚夫是曾演出《穹頂之下》影集的29歲美國男星麥斯艾瑞其，據悉，兩人從今年3月開始與交往，一見鍾情的兩人火速交往4個月就決定訂婚，麥斯艾瑞其更在IG火熱告白：「如果妳沒有成為我的妻子，我無法在地球上活下去。」更大讚老婆黛咪擁有「全世界最美麗的內心和外在」。

在 Instagram 查看這則貼文 MaxEhrich（@maxehrich）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 22 日 下午 10:46 張貼

10歲就踏入演藝圈的黛咪，以《搖滾夏令營》、《公主保衛戰》及《加油！桑妮》等節目走紅，天生擁有好嗓音的她被封為「搖滾公主」，更發過6張專輯，也擔任過第2季和第3季《美版X音素》的評審。

在 Instagram 查看這則貼文 Demi Lovato（@ddlovato）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 13 日 下午 5:29 張貼

(中時新聞網)