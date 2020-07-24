今新增3例境外移入 指揮中心下午2點臨時記者會說明 12:222020/07/24 中時新聞網 何立雯 、 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對柬埔寨新增5例確診3人曾「路過」台灣，莊人祥17日晚間回應 (圖／資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今（24）日上午公布，國內新增3例境外移入，因此將在下午2點開臨時記者會，由發言人莊人祥說明個案情況與防疫作為，國內新冠肺炎確診累計有458例。 (中時新聞網) #3例 #境外移入 #2點 #臨時記者會 #國內 也許您會感興趣 推薦閱讀 港8小時108人中鏢 台增1境外移入 04:102020/07/20 生活新聞 恒指微跌31點 守住25,000點未失 16:512020/07/20 財經 港1確診者 接觸多家老人院 04:102020/07/22 兩岸要聞 國外疫情嚴峻 侯友宜再籲中央全面普篩入境者 11:032020/07/22 生活 國內無新增確診 香港、澳洲即起自中低感染風險國家移除 13:402020/07/22 生活 疫情嚴峻！香港、澳洲遭指揮中心除名 14:162020/07/22 生活 香港確診病例再度破百例 明起公共場合強制戴口罩 17:082020/07/22 兩岸 遼寧大連新增3本土確診 572人隔離 擴大檢測19萬人 20:442020/07/23 兩岸 點膠科技智慧新品 助客戶升級 04:102020/07/24 產業特刊 台灣景氣Ｖ型翻轉！服務業、營建業6月攀上全年最高 10:212020/07/24 財經 生活熱門新聞 全球防疫排行榜出爐！第一名令台人心酸：心早死了 - 生活 無糖茶是禍首！小甜甜自爆只喝2種飲料 醫揭恐怖下場 - 生活 55歲男愛吃生魚片 數月後嚇傻：器官變這樣 - 生活 威力彩下期狂飆31億！他曝有錢人不買彩券原因 - 生活 威力彩25億是你的！小孟老師曝4星座財運旺爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。