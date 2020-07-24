蘇貞昌頒獎給傑出搜救人員。（陳鴻偉攝）

2000年7月22日，4名工人受困在突然暴漲的八掌溪中，因各單位協調不周，眼睜睜看4人慘遭溪流衝走，政府為此飽受批評，為此緊急整各陸海空救災資源，2天後成立「國家搜救指揮中心」，24日該中心舉辦成立20週年紀念，行政院長蘇貞昌致詞時，特別表揚搜救成員的辛勞，另對成員的家屬表達感謝。

蘇貞昌表示，國搜中心成立後，至今年6月底，共執行人命救援案件9405件，成功救援災民、傷病患35388人次，每一次的搜索案件，都是在天候不佳、地形及海象險惡環境下，冒著生命危險，守護民眾的生命安全。

國搜中心此次甄選20位年度搜救有功人員，來自空軍戰鬥機聯隊、消防局、海巡署艦隊分署、空中勤務總隊等不同單位，在歷次重大災害中挺身而出，冒險執行搜救任務，值得國人給予最大的掌聲。

國搜中心表示，20年是一個里程碑，記錄著多年來每位同仁的努力，未來仍會持續精進搜救技能，充實救災機艦裝備，記取過往的經驗，24小時持續守護國人的生命財產安全。

國家搜救指揮中心，20周年，八掌溪事件，蘇貞昌

(中時 )