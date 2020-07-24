中職下半季今日開打，統一獅主場迎戰中信兄弟，希望能突破本季「恐象症」，此外獅隊球星陳鏞基生涯累計999安，今日有望達成千安里程碑，不過獅隊賽前對兄弟11連敗，這已平隊史紀錄，若今日再輸球，難堪紀錄將要改寫；此外兄弟先發投手黃恩賜賽前7連勝，今日要挑戰隊史本土投手單季最多連勝紀錄。

統一獅今日派出洋投羅里奇先發，他是獅隊近期較穩定的洋投，自6月以來每場先發都能投超過5局，不過遇上中信兄弟不拿手，本季對戰自責分率8.31偏高，且4場先發中吞下3敗，尚未對兄弟拿過勝投。

獅隊上半季「恐象症」嚴重，對上兄弟已吞11連敗，連代總教練林岳平也坦言就是拿兄弟沒辦法，隊史曾在2003年對上興農吞下11連敗，今年對兄弟平了隊史慘烈紀錄，若今日對兄弟再輸球，獅隊將以對戰單隊12連敗寫下難堪隊史紀錄。

而兄弟則派今年本土王牌黃恩賜，他今年拿下7連勝，尚未嘗過敗績，本季4場先發對上統一獅拿下2勝，對戰自責分率4.22，領軍兄弟要繼續對獅連勝，此外他今日挑戰單季8連勝，若成功將能追平前輩陳義信，在1994年所締造的本土投手單季8連勝的兄弟隊史紀錄。

(中時 )