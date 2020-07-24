台中市西屯區惠來溪、潮洋溪水展開環境整治，串接台中市兩大亮點水湳經貿園區及七期新市政中心，但市議員陳淑華發現惠來溪側的惠來路三段竟不能通到水湳經貿園區公51，還差約五十公尺距離並未打通，地方陳情期望惠來路三段盡速開闢；市府表示，後續會推動惠來路三段銜接至公51便道相關作業，提報爭取編列經費。

「讓新市政中心、水湳經貿園區能密切接軌在一起！」陳淑華表示，惠來溪、潮洋溪水環境整治工程順利進行，將為西屯區以帶狀景觀廊道串接台中市最重要的兩個亮點區域水湳經貿園區及七期新市政中心。

陳淑華發現，惠來溪側的惠來路三段仍然有約五十公尺長道路沒有開闢，在與地方溝通後，陳淑華在議會提案要求市府打通銜接，並先行辦理都市計畫變更作業，預計近期可完成惠來路三段接至水湳經貿園區公51的都市計畫。

西屯區逢福里里長張文平說，惠來路三段打通除了讓兩大亮點銜接，對地方交通更是影響深遠，可以紓解逢甲夜市車流及七期新市政中心的延伸。

陳淑華說，短短的50米惠來路三段如能開闢打通效益可期，將惠來溪、潮洋溪的整治串接起來，對逢甲夜市、水湳經貿園區、七期新市政中心三大亮點完美相連、共同閃亮，市府應積極作為，打通最後緊臨水湳經貿園區的惠來路三段，以創造優質市區環境。

建設局強調，必須等都市計畫作業完成，後續會再來推動惠來路三段銜接至公51便道相關作業，並向市府提報爭取編列經費。

(中時 )