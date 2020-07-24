在大環境低利助攻下，因觀望而遞延數月的剛需買盤近期紛紛出籠！觀察台中各區近兩個月房市交易變化，購屋族明顯集中蛋白區，出現疫後「報復性消費」現象，隨著房價持續走高加上落實防疫觀念，低單價、低總價、居住健康，更成自住客買房三大關鍵字。

根據台中市地政局公布6月買賣移轉棟數，全月共計交易3,649棟（戶），月增20.8％，受惠疫後遞延買盤進場，整體房市止跌回彈；統計各區交易變化前五名，以北屯區月增143棟（戶）最多、沙鹿增加83棟（戶）位居第二；其次是東區、南區、清水、大里。從數據可見，蛋白區房市不僅熱度不減，交易狀況更勝蛋黃區。

今年上半年受到疫情影響，首購、換屋等自住客群購屋猶豫期拉長，遞延至近期大舉出籠買房，帶動房市掀起一波「報復性消費」潮；觀察目前北屯外圍、東區、海線等蛋白熱區推案狀況，不乏主打低總、低單優勢吸客，且歷經疫情後，國人防疫意識抬頭，訴求健康居住環境的運動宅、公園宅，也成買盤熱搜關鍵，蔚成房市主流。

其中，總太（3056）地產北屯區新案「總太聚作」，以1字頭的價格優勢磁吸購屋族，產品規劃26-38坪、2-3房，總銷約65億元，開案半年已熱銷近七成。

此外，東區即將啟動的大車站計畫，以及三井LaLaPort、總太國賓影城等未來百貨，促使購屋族搶在起漲時進場，坤悅（5206）開發東區新案「高飛」，主打耐震、防霾、隔音一次到位，深獲首購、退休族群青睞，平均每周吸引約30組來客量，目前銷售不俗。

(工商 )