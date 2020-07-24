1111人力銀行今（24）宣布與知名社群平台Dcard合作，針對上班族心目中理想情人的職業進行調查，結果發現，今年無論是女性或男性上班族，理想情人職業第一名都是「公務員」。1111人力銀行發言人黃若薇分析，由於新冠肺炎疫情讓全球景氣充滿變數，手捧鐵飯碗、擁有穩定收入的公務人員，遂成為男女上班族對另一半的期待。

1111調查顯示，在上班族女性心目中，理想情人職業排名由「公務員」拔得頭籌，其次依序是專業掛帥的三師「工程師」、「醫師」、「建築師」，第五名是「理財規劃人員」，而第六到十名分別是「軍、警、消」、「律師」、「主廚/烘焙師」、「銀行行員」及「老師」。

而在男性上班族心目中，理想情人的職業同樣由「公務員」拿下冠軍，再者是「護理人員」，第三名「銀行行員」、第四名「理財專員」、第五名「英文老師」，六到十名分別是「安親老師」、「空服員」、「百貨櫃姐」、「平面/展場模特兒」及「富千金」。

1111調查並指出，上班族選擇這些理想情人職業的標準，主要有具專業感55.4%、形象好35.4%、可幫到自己29.2%、收入豐厚28.8%及失業風險低28.6%。另，1111詢問上班族挑選理想情人的條件，主要有興趣相投61.9%、個性互補59.7%、生活有情趣50.3%，以及孝順47.6%。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，新冠肺炎讓全球的景氣充滿變數，在全球都面臨經濟衰退風險的同時，能夠手捧鐵飯碗，工作權利不受影響、又擁有穩定收入的公務人員，成為男女上班族對另一半最重要的期待。

黃若薇說，「工程師」、「醫師」、「建築師」都是具備專業且擁有高收入的菁英族群，多金的從業光環，讓單身的從業人員致手可熱，成為女性心目中的理想情人。

反觀男性上班族心目中的理想情人職業，除了工作穩定的「公務員」，白衣天使溫柔、會照顧人、充滿耐心的形象讓「護理人員」成為理想情人亞軍，而擁有金飯碗的「銀行行員」「理財專員」除了在專業領域可以協助打理家中財務，金融相關產業的優渥福利、周休二日的工作特性，可以兼顧工作與家庭生活，也成為理想情人的加分項。

為了解上班族對理想情人職務的期待，1111人力銀行與Dcard合作推出「理想情人職業調查」，針對1111人力銀行的會員進行網路問卷調查，調查時間2020年7月1日到7月21日，總計回收有效樣本1,407份。

(工商 )