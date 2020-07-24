台股今（24）日雖有台積電領軍，但大立光及鴻海卻續跌，多空強力拉鋸，影響加權指數創高12,502點後大幅震盪，午盤翻落12,300點關卡下震盪。凱基投顧下周看好六大題材類股，包含：半導體設備股、IC設計股、音聲元件股、晶圓代工股、PCB股、電競股等，預期下周指數區間介於12,200-12,650點。
凱基投顧彙整資訊分析指出，近期四項國內外利多因素：
1. 美國6月新屋開工數較5月成長17.3％，連續兩個月出現正成長。
2. 半導體接單強勁，6月我國外銷訂單為410億美元，創歷年同期新高，年增6.5％，連續四個月正成長，並帶動第2季外銷訂單由負轉正。預期新興科技需求不淡，且國際疫情持續蔓延，遠距商機持續成長，有利資通訊及電子產品的接單，經濟部對7月外銷訂單抱持樂觀。
3. 歐盟通過7,500億歐元復甦基金，包含3,900億歐元的補助金，以及3,600億歐元低利貸款。
4. 美國財政部長穆努欽表示，新一輪紓困措施規模1兆美元，最快可能在7月底通過並實施。
(工商 )
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