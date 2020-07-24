新冠肺炎（COVID-19）疫情對全球各行各業都帶來嚴峻挑戰，向來仰賴民眾與企業捐款的社福團體更不例外，甚至在捐款與物資都比往年減少的情況下，面臨更大的挑戰。今（24）日恆隆行與全國電子攜手合作，即日起發起愛心購物基金計劃，民眾只要在9月30日前於全國電子購買Dyson主商品，雙方便共同捐贈200元予家扶基金會，期待藉此號召全民發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，在環境艱鉅的時刻能實際發揮愛心，共同守護弱勢家庭。

長期關注社會弱勢兒童與家庭的家扶基金會，主要經費來自於小額捐贈。恆隆行Dyson事業處董家璋處長指出，家扶基金會在疫情影響下，捐款金額相較往年減少三分之一，讓服務捉襟見肘面臨更大的挑戰。恆隆行繼七月初捐贈價值超過新台幣200萬的Dyson空氣清淨機、吸塵器給全台32個家扶中心據點後；今日又攜手全國電子發起愛心購物基金計劃，發起「用愛接力 你購物我捐款」的公益活動，把民眾日常的消費行為，轉為募捐款項，實際協助弱勢家庭。

全國電子謝明佑副總經理指出，本次與恆隆行之間的合作，是基於期待發揮企業責任的目的。他特別感性地引述家扶基金會在1927年成立的故事，並引述網站上的引言，指出「孩子若是一面風箏，認養人就是那風。平時看不見、摸不著，卻默默地地提供一股力量，讓孩子得以逐漸成長、翱翔天際。」藉由三方本次的合作，謝明佑期待若能讓家扶基金會扶助的孩子或家庭感受到一些來自台灣本土玉蘭花悠悠清香的風，那就代表活動辦得成功。表達全國電子只是拋磚引玉，期待各界能夠一同共襄盛舉的心境。

針對全國電子 謝明佑副總經理點到了家扶基金會成立，是起源於克拉克博士（J. Calvitt Clarke）在中日戰爭下救助在戰火家失去母親、孤苦無依又身負重傷的嬰孩而起的故事，家扶基金會社會資源處處長 林秀鳳倍覺感動。林秀鳳指出，38年政府遷台，39年家扶基金會即在台成立，今年正巧屆滿70年，長久以來能持續穩定的進行助人工作是來自許多人點滴的累積。恆隆行Dyson先前捐助Dyson產品給家扶基金會扶助家庭，可說是讓這些弱勢家庭們完成夢想。她也十份期待藉由本次的公益活動，讓更多家庭有機會圓夢。

據了解，本次恆隆行Dyson與全國電子的愛心購物基金計劃，民眾只要在9月30日前於全國電子購買Dyson主商品，也就是吸塵器、空氣清淨機、以及Dyson美髮類產品，恆隆行Dyson與全國電子就將共同捐贈新台幣200元給家扶基金會，成為購物基金。本次活動累積捐助的購物基金，將與家扶基金會原本來自各界的捐款整合，再藉由家扶基金會針對每個扶助家庭的需要，分配扶助金。這些來自本次愛心購物計畫的扶助金，限定為全國電子的提貨券，全國電子指出這些提貨券不限時間皆可使用，受家扶基金會的扶助的家庭還可以搭配振興三倍券一同使用，在全國超過300家全國電子門市提貨，商品種類也沒有沒有限制。期待能藉此活動，讓弱勢家庭滿足原本家中小家電的需求，進一步提升生活品質。

喜愛Dyson商品嗎？認同全國電子揪感心的品牌形象嗎？在疫情期間，你也不吝做公益，發揮愛心嗎？藉由本次的機會，你可以為家裡添購Dyson商品，也為需要扶助的弱勢家庭盡一份心力送暖，用愛製造更多的感動。

(科技)