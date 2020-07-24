社群媒體推特（Twitter）上季營收顯著下滑，尤其是廣告業務收入，但活躍用戶大幅成長，周四股價上漲4.06%，收在38.44美元。

推特周四公布，第二季營收年減18.77%，為6.83億美元。該公司曾表示與3月相比，廣告業務呈現「溫和復甦」，但其第二季廣告營收仍較去年同期大減23%，為5.62億元。

第二季淨損為12.28億美元，合每股虧損1.56美元，與去年同期的淨利11.2億元相比由盈轉虧。經調整後每股虧損為1.39美元，主要與非現金遞延所得稅資產相關的11億美元損失有關。若排除稅務方面的因素，第二季淨損1.27億美元，合每股虧損0.16美元，符合市場預期。第二季成本與費本增加5%，為8.07億元。

此外，推特第二季的平均每日活躍用戶數較去年同期大增33.81%，為1.86億個，優於市場預期的1.73億個。

推特上周爆發駭客攻擊事件，使公司股價與聲譽受到重挫，其社交平台上有多位政商名流與知名公司機構的帳戶遭到盜用，包括特斯拉執行長馬斯克、微軟創始人比爾蓋茲、亞馬遜創始人貝佐斯、美國總統候選人拜登、股神巴菲特，以及蘋果公司等，並透過這些帳號發文詐取加密貨幣。

(時報資訊)