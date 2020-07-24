印度政府的印度製造(Make in India)持續發威，據兩名資深業界人士向印度經濟時報透露訊息，蘋果的iPhone 11已經開始在印度製造，並且在鴻海位於印度東南方的清奈市(Chennai)工廠進行。顯示蘋果持續分散製造基地的多元化努力，印度在地製造的iPhone手機也首次邁向中高階機種。

由於蘋果也會在印度同時販賣在中國製造的iPhone 11手機，蘋果可能暫時不會下調印度iPhone 11的售價，但是鴻海的在地生產，可望為蘋果省下22%的進口關稅。

該業界人士表示，蘋果正考慮在緯創於邦加羅爾(Bengaluru)的工廠生產新一代iPhone SE，該工廠先前為生產上一代iPhone SE。

目前iPhone 11為印度銷量最好的iPhone，蘋果才欲加速在地生產。蘋果目前在印度製造有兩款手機，分別由鴻海生產iPhone XR以及緯創生產iPhone 7，

(時報資訊)