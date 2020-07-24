美國國務卿蓬佩奧最新對華政策演說，被指將中美推向新冷戰。中國外交部發言人華春瑩在Twitter表示，蓬佩奧想對中國「搞新的十字軍東征」，但其所作所為展現了「蚍蜉撼樹」。

華春瑩在Twitter發文稱，蓬佩奧在尼克森總統圖書館的講話，表明他想把自己塑造成21世紀的杜勒斯（John Foster Dulles），在一個全球化的世界對中國搞新的十字軍東征。而他的所作所為形像地展現了什麼叫「蚍蜉撼樹」。

她所提到的杜勒斯，是第52任美國國務卿，是美蘇冷戰早期重要人物，主張強硬態度對抗蘇聯。

華春瑩續說，現在是到了全世界所有愛好和平的人，站出來阻止他（蓬佩奧）給世界造成更大危害的時候。

另外，中共官媒《環球時報》發社評，批評蓬佩奧新演講態度惡毒，但提到這不是可以重開冷戰的時代，中國也不是包括美國在內西方世界的敵人。

社評指出，蓬佩奧通篇演講都在將中國共產黨與中國人民對立起來，污衊中國是「國內的壓迫者」和「不誠實的國際參與者」，宣告尼克森近50年前開啟的對華接觸政策「已經失敗」，並號召世界換一種方式應對中國。

(中時 )