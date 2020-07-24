教育部周三宣布開放所有國家應屆畢業境外生申請入境，陸生也包括在內。不過過去一個多月開放境外生返台以來，4個大專校院為了防疫不漏接，早有教職員在桃園機場輪值迎接境外生返台，甚至有人從屏東北上，前一天就先出發，在機場附近住一晚。由陸生組成的「陸生返台推動小組」表示非常感謝這幾天很多學校負責陸生的工作人員加班加點，為陸生返校付出心力。

國立大學校院協進會近日在臉書貼文表示，中央流行疫情指揮中心6月下旬宣布開放中低風險地區境外生返台就讀，並由國立大學校院協會、國立科技大學校院協會、私立大學校院協進會和私立科技大學校院協進會等4個協會負責協調會員學校安排人力，輪值機場單一櫃台，協助境外生報到與搭乘防疫專車事宜。其中，6月24日至7月23日國立大學校院協會自已有21校、超過120人輪值。

協會表示，因為航班不穩定，加上教育部第一階段審核通過的境外生人數不多，輪值人員得等到值班前一天才能獲知確切航班與返台人數，且又適逢期末考，但各校都全力配合，擠出6名人力去機場值一天班。新竹交通大學總教官陳效邦和2名教官挺身而出，主動扛起交大值班，陳效邦指出，防疫工作大家都有責任，2名教官也強調：「只要一句話，絕對服從。」盡顯軍人本色。

負責7月4日機場值班的屏東大學，強碰指考，學校不但是考場，教職人員也都擔任試務人員，負責聯繫的同仁只好臨時自己上場，前一天就出發，在機場附近住一晚。

還有學校雖然暫時沒有境外生要入境，卻願意挺身而出去機場值班，例如台灣戲曲學院學務長王光中7月底將親自輪值第一班。

協會表示，隨著教育部逐步放寬境外生返台限制，機場輪值預計將執行到9月份，協會與會員學校會持續努力，確保任務成功。

陸生返台推動小組表示，感謝各校師長，也再次呼籲陸生做好自我管理，並希望應屆生有序入境檢疫後，舊生也能早日返校。

(旺報 )