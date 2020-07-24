威力彩連續槓龜多次，昨晚開獎前，不少民眾都衝一波去買，但有網友卻鬧笑話，第一次去買太緊張，竟不小心買成大樂透，彩券行老闆再確認，還誤以為對方調侃他，超糗事蹟曝光後，引發網友熱議，跟財富自由真的無緣。

昨晚PTT上有網友發文分享，第一次買彩券有夠緊張，跟老闆說要買兩張還講到破音，老闆當時一臉狐疑的問「真的要大樂透」，當時以為老闆看出他是首次購買，因此故意調戲他，結果人家完全是好心提醒，他卻把人家當王八蛋。

原PO也忍不住罵髒話，有沒有現在手上這兩張大樂透，要怎麼處理的八卦？現在衝出去買威力彩，還來得及嗎？

貼文讓不少網友爆笑，「靠我笑得像智障」、「你跟財富自由真的無緣了」、「周二大樂透已經有人中了喔」、「台彩感謝你 又有新中獎劇本了」、「沒差啦，沒關係，怎樣都是送錢啦」、「肖年欸，第一次齁」。

另也有人開玩笑說，「大樂透中獎了搞不好你有機會一人獨得啊，威力彩這麼多人買搞不好要跟很多人分」、「大樂透的號碼拿去威力彩對獎 中大獎再來說吧」。

(中時新聞網)