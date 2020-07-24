台南市搶攻振興三倍券商機，祭出抽房子及汽車等大獎，9天消費金額突破新台幣1億元，台南市長黃偉哲表示，振興抽獎活動短短9天登錄金額突破1億元，不管是三倍券、農遊券、藝FUN券或各種券，統統可以拿來台南消費，市府也正在思考，若一定時間內消費金額突破去年紀錄，研議再加碼，至於是往上加碼大獎還是增加普獎，後續再請經發局設計一下。

黃偉哲指出，振興三倍券上路，9天來消費金額逾1億元，市府正思考是否還要加碼獎品，以提高中獎機率，他說，消費熱季才剛開始，不管是衝著報復性的心，還是衝著這個理性的心，台南這個暑假觀光旅宿消費，包括消費券，包括現金都有大幅成長。

但他也強調，看到有些地方旅遊人潮暴量，造成旅遊品質大幅下降、商家藉機哄抬，這兩個因素在台南不容許發生。如商家藉機哄抬，包括住宿費用、商品價格等，一定要求消保官嚴加查察並立即公布；如造成旅遊品質下降，包括器材、設備損壞，包括旅館清潔整潔度有問題，也會立刻要求環境及衛生相關的單位嚴加查察，該罰就罰該打就打，不容許老鼠屎壞了一鍋粥。

經發局表示，統計民眾來台南消費平均消費金額約1500元，活動開跑9天，發票登錄金額已突破1億元，參加抽獎會員累積2萬1,093人。台南好禮月月抽活動，最大獎推出價值600萬元的大樓景觀宅外，還有豪華汽車、五星級總統套房、頂級帆船遊程等大獎，只要憑消費滿200元發票或至指定市場／夜市兌換登錄劵就能參加抽獎，

經發局長陳凱凌表示，繼全國商圈嘉年華活動在台南熱鬧登場，及國發會龔明鑫主委到台南宣傳三倍劵振興經濟之旅，北門、佳里、成大、後壁及孔廟等各商圈也接力推出滿額送或消費送好禮等促銷活動，各地同時不斷炒熱台南振興消費話題，邀請全國民眾到台南觀光旅遊兼消費，也鼓勵市民在地消費把手上振興券留在台南，活絡地方經濟。

(中時 )