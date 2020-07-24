大陸24日宣布關閉美國在成都的領事館，中美兩國緊張情勢拖累，陸股跌幅超過3％，台股24日大漲後大跌，24日台股賣壓沉重為高價股及櫃買市場的生技股賣壓沉重，如祥碩、信驊、譜瑞、緯穎、昇佳電子、亞德客、力旺、愛普等。

台股24日早盤受惠於英特爾（Intel）7米延遲半年，帶動台積電大漲帶動，指數一度衝過12,500點，達12,502.84點，惟中美兩國之間緊張情勢升溫，資金趁勢逢高獲利了結，指數由紅翻黑，高價股為重災區，台股盤中跌破12,300點，高低震盪超過200餘點。

台積電24日股價衝至最高達395元，市值創10.24兆元新高，就在即將突破4字頭之際，市場賣壓湧現，出現拉台積電出其他股票的狀況，台股一路賣壓沉重，台股不但由紅翻黑，還重挫百餘點，投資人情緒陷入恐慌。

美國21日突然要求中國關閉駐得克薩斯州城市休斯敦（Houston）的總領事館。中國也揚言要報復後，大陸24日宣布關閉美國在成都的領事館，中美兩國緊張關係升級。

今日台股成交量將爆出超過2,700億元，價跌量增，對多頭不利，後續靜待台股行情止穩以及中美兩國緊張情勢降溫後再介入為佳。

(工商 )