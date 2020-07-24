大聯盟終於開季了，美國總統川普(Donald Trump)心情大好，但洋基與國民在賽前播放影片力倡黑人民權，雙方球員拿著黑絲帶並在國歌演奏時跪單膝，川普又有點不悅。「棒球能回來很好，但我不想看到那樣，我希望大家都能在國旗前起立。」

川普說：「這傷害了很多國民，他們不想看到NFL、棒球、籃球，或是任何聯盟那樣做。你們有很多地方可以抗議，你們不需要在升旗時抗議。」他計畫親自擔任開球嘉賓，將於美國8月15日洋基主場迎戰紅襪的比賽開球。

賽前影片由黑人影星摩根費里曼(Morgan Freeman)擔綱，費里曼說：「同理心會帶領我們改革，我們的手足情、我們的團結、平等，這一切缺乏同理心將無法實現。」

無論如何，急著復工的川普還是肯定大聯盟說：「特別是在我們遭受新冠疫情和許多事情時，職棒復賽對我意義重大。」川普邀請少棒球員、名人堂投手李維拉(Mariano Rivera)造訪，在白宮慶祝大聯盟開季，川普也自嘲他開球時不知觀眾會如何反應(上次被噓)，「但這次沒有觀眾了。」

(中時新聞網)