梧棲區長溫國宏帶領公所團隊宣傳購物節，促進疫後經濟復甦。（梧棲區公所提供／王文吉台中傳真）

梧棲區里長打造頂寮幸福門，形成吸睛景點，吸引觀光客慕名而來。（梧棲區公所提供／王文吉台中傳真）

梧棲區中和里及興農里打造彩繪景點，吸引觀光客慕名而來。（梧棲區公所提供／王文吉台中傳真）

梧棲區中和里及興農里打造彩繪景點，吸引觀光客慕名而來。（梧棲區公所提供／王文吉台中傳真）

梧棲區長溫國宏帶領公所團隊宣傳「五七藝文季」，除有系列藝文活動，還推出梧棲限定的十大特色優惠店家。（梧棲區公所提供／王文吉台中傳真）

台中市梧棲區人口約5萬9千多人，並非人口密集區，而在台中市購物節登錄消費金額貢獻超過2000萬元，名列第六。區長溫國宏帶領公所團隊極力宣傳購物節，希望讓更多人認識梧棲，更歡迎大家來梧棲，遊景點、逛古蹟、嘗美食，享受五七藝文季帶來的藝文饗宴。

溫國宏特別感謝盧秀燕市長提出改善空汙措施，讓海線呈現藍天、白雲、清新好空氣，正是消費者前來海線觀光旅遊的重大原因之一。市府團隊對空污的努力，市民有目共睹，隨著振興券及台中購物節活動，帶動全台民眾來到台中海線消費比率，促進梧棲的經濟爆發。

交通局推動雙十公車政策，從市區往返梧棲更加方便，加上媽祖繞境盛事、大安沙雕音樂季及高美濕地、梧棲漁港、東海商圈、鰲峰山等旅遊景點，讓更多消費者選擇來海線，也來到梧棲品嘗在地海鮮、小吃、伴手禮。

溫國宏對於里長地方營造的努力也表示肯定，譬如頂漁寮公園、頂寮幸福門，還有中和里及興農里等彩繪景點，在公所與里長的共同努力下，形成吸睛景點，吸引觀光客慕名而來。社區發展協會、廟宇、里鄰長等也利用各項觀摩交流的機會，幫忙梧棲邀請許多外地嘉賓，來梧棲觀光旅遊，推薦好吃、好玩，盡在梧棲。

另外，第一屆「五七藝文季」活動，除推出梧棲限定的十大特色優惠店家外，更有幸福頂寮健康走、愛上梧棲鐵馬采風、逍遙音樂町、迎風邀月慶中秋晚會等一系列的藝文活動，8／1(六)至10／31(六)，邀約鄉親一起來參加。

(中時 )