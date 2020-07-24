通訊軟體發達，網路交友要謹慎！苗栗縣頭份警方近日受理1名男子遭詐，對方先要求加LINE視訊，隨後要求「裸聊」，就在短短1分鐘內便切斷視訊，並稱掌握男子的不雅影片，若不買1萬元遊戲點數給她，她就要上傳網路，男子擔心影片外流只好照辦，之後不甘心被騙報警處理。

頭份警分局指出，該名男子透過LINE與1名照片模樣清秀的女子聊天，2人相談甚歡，對方便要求透過視訊「坦誠相見」，雙方裸聊僅進行1分多鐘，對方便切斷視訊，並威脅握有男子裸露身體的不雅影片，要求男子立刻購買1萬元的遊戲點數拍照給她，她才會把側錄的不雅影片刪除。

男子害怕不雅影片流傳出去，便購買1萬元遊戲點數拍照給對方，隨後不甘被騙，才向警方報案。

頭份警分局長邱紹雄表示，詐騙集團透過LINE通訊軟體結識被害人，主動加好友並誘惑進行裸聊，目的為騙取被害人的錢財，且被害人所看到對方的畫面，可能只是在網路擷取的假視訊，呼籲民眾應避免好奇刺激而與不認識的網友進行裸露身體的視訊對話，以免遭詐或威脅。

警方表示，如遇可疑情況，請儘速撥打165反詐騙諮詢專線，別讓自己成為詐騙集團口中的肥羊。

★中時新聞網關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )