國民黨高雄市長候選人李眉蓁爆發碩士論文爭議，如今演變成政治人物論文檢驗大賽，造成各大專院校名譽受到質疑與影響，民眾黨立委賴香伶今受訪表示，教育部應該找各大學談改革，並有所調整因應，避免政治人物為了學位而學位，這樣沒有意義，若傳到國外也不好。

李眉蓁碩士論文爭議，雖然李眉蓁出面道歉，並宣布放棄學位，後續引發一連串政治人物碩博士論文受到質疑，對此，賴香伶說，這是誠信問題，李眉蓁作為候選人，誠信是選民最在意的事情，誠信方面還是有問題。

至於李眉蓁是否應該退選？賴香伶認為，選舉還是要走下去，黨籍候選人無意政當年被質疑助理費問題時，吳益政再三出來說明、澄清，後來法院判決也還他清白；李眉蓁過去參選議員也一直有揭示學歷，代表她一直沒把學歷問題放在心上。

針對政治人物碩博士論文引發連鎖效應，賴香伶認為，現在應該檢討浮濫的在職專班，確認論文內容是否有沒有很嚴謹，教育部要跟各大學共同面對這件事情，落實論文審查機制改革，避免淪為只為學位而學位，這樣就沒意義。

民進黨立委陳亭妃說，李眉蓁論文爭議會有骨牌效應，但每個政治人物的碩博士論文，一定要禁得起考驗，現在有論文比對系統，讓你完全無法閃躲，但李眉蓁是96％幾乎完全一樣，離譜到極點，相關檢視當然會投身到每個政治人物身上，所以每個政治人物必須要禁得起考驗。

(中時 )