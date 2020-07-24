康寧公司（Corning）宣布推出最新的突破性玻璃技術－Corning Gorilla Glass Victus。承襲十多年來為智慧型手機、筆電、平板電腦與穿戴式裝置提供堅韌保護玻璃的傳統，Gorilla Glass Victus與其他製造商所推出的鋁矽玻璃競爭產品相比，將可為消費者與OEM廠商帶來更加優異的耐摔及抗刮性能。

康寧行動消費性電子集團資深副總裁暨總經理卞強（John Bayne）表示：「康寧透過廣泛的消費者研究，發現更加優異的耐摔及抗刮性是影響消費者購買決策的關鍵要素。」

手持Corning Gorilla Glass Victus。（康寧提供／黃慧雯台北傳真）

在全球前三大智慧型手機市場（中國大陸、印度及美國）中，耐用性是僅次於手機品牌第二重要的智慧型手機購買考量。與螢幕大小、相機品質及裝置厚度等特性相比，耐用的重要性足足高出一倍，且消費者願意為強化的耐用性支付額外費用。此外，康寧分析了90,000位以上消費者的回覆，資料顯示耐摔及抗刮性能的重要性在七年內已近乎加倍。

Bayne表示：「手機摔落可能會導致螢幕破裂，但隨著康寧研發出性能更優異的玻璃，手機已經能夠承受多次摔落，但卻可能會出現更明顯的刮痕，進而影響裝置耐用性。不像過去僅專注於只是提升玻璃耐摔或抗刮能力的單一目標，我們現在要求技術專家同時改善耐摔及抗刮能力，Gorilla Glass Victus因此誕生。」 在實驗室的測試，Gorilla Glass Victus在摔落至堅硬且粗糙表面時，耐摔性能高達2公尺。其他製造商的鋁矽玻璃競爭產品通常無法通過0.8公尺高度的落摔測試。此外，Gorilla Glass Victus的抗刮能力也比Corning Gorilla Glass 6高出2倍，比其他鋁矽玻璃競爭產品高出4倍。

當前已有45個以上的品牌在超過80億具裝置中已採用Gorilla Glass。針對最新發表的Corning Gorilla Glass Victus，康寧指出三星（Samsung）將會是近期首先採用Gorilla Glass Victus的客戶。

(科技)