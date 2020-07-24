全台瘋查論文，前國民黨副主席、涉賄弊案的林益世，南部地區現任立委、議員全都成為查詢、檢視的對象。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

全台瘋查論文，「臺灣博碩士論文知識加值系統」特地解除每日點閱限制，24日起開放無上限查詢。中山大學畢業的前國民黨副主席、涉賄弊案的林益世，南部地區現任立委、議員全都成為查詢、檢視的對象。

臺灣博碩士論文知識加值系統網站24日特地以紅字公告，因基於資安考量，預設論文書目點閱數上限為501次，但為了反映近日輿論狀況，系統將暫時開放點閱次數上限，以供大眾查詢，顯見政治人物的論文內容，成為社會矚目話題。

該網站統計，中山大學「單日查詢量」今日暴增至5000次以上，僅次於榜首台大。「全文下載數」也進逼400次，僅次於榜首台師大。再從「系所被點閱數、全文下載數」細看，中山大學公共事務管理研究所、大陸研究所分別躍居查詢系統二、三名。

公事所畢業的知名政治人物有監察院長陳菊、總統府祕書長蘇嘉全、澎湖縣議會議長劉陳昭玲、民進黨立委趙天麟、國民黨立委王進士、屏東縣長潘孟安、高雄市議員吳利成。

李眉蓁2006年就讀的中山大學「大陸研究所」，成立於1993年，2000年成立碩士在職專班，2008年與「中山學術研究所」合併，改名為「中國與亞太區域研究所」（簡稱亞太所）。原本「中山學術研究所」與「大陸研究所」畢業校友，現一律以亞太所統稱。

亞太所畢業的知名政治人物有民進黨高雄市立委邱志偉、國民黨高雄市議員鍾紹和、金管會主委黃天牧、前立委蘇盈貴、前高雄捷運董事長郝建生、前總統陳水扁海外洗錢案辯護律師李勝琛。

此外，網友爭相熱議的在職專班也成為熱搜對象。中山大學管理學院「高階經營管理碩士在職專班」（簡稱EMBA）1998年開辦，也是南部地區最早開辦的EMBA，吸引不少政商界人士就讀。畢業的政治人物有人民最大黨主席許榮淑、國民黨立委黃昭順。

中山大學社會科學院「高階公共政策碩士在職專班」（簡稱EMPP）2003年開辦，畢業的政治人物有國民黨高市前立委侯彩鳳、前國民黨副主席林益世、國民黨立委江玲君、前親民黨高市議員楊色玉、民進黨高市議員李喬如、民進黨屏市議員李世斌。

其他中山系所畢業的政治人物還有行政院南部中心執行長陳政聞（政治所）、民進黨立委李昆澤（政治所）、國民黨前立委羅世雄（企管所）、國民黨北市議員羅志強（企管所）、民進黨高市議員康裕成（政治所）、國民黨高市議員黃柏霖（人管所）、民進黨南市議員賴美惠等人。

(中時 )