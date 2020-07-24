恆隆行Dyson事業處今（24）日宣布，與全國電子攜手合作，即日起至9月30日，在全國電子購買Dyson空氣清淨機、吸塵器，吹風機、整髮器及直髮器等美髮類產品，恆隆行Dyson事業部與全國電子共同捐贈200元全國電子購物基金，交家扶基金會分配，可在全國電子購買家電。

恆隆行Dyson事業處處長董家彰表示，Dyson上周率先捐贈市值超過2百萬元的Dyson空氣清淨機、吸塵器及乾手機等產品，給全台32個家扶中心據點之後，即日起至9月30日，在全國電子購買Dyson空氣清淨機、吸塵器，以及吹風機、整髮器及直髮器等美髮類主產品，Dyson會與全國電子共同捐贈200元購物基金，給家扶基金會，家扶基金會及弱勢團體也需要用到家電，這筆購物基金，交由家扶基金會做分配。

董家彰指出，上半年Dyson業績成長三成，其中吸塵器比去年同期成長25％；空氣清淨機成長一倍以上，吹風機銷售持平，這次與全國電子合作助家扶基金會，截至9月底，Dyson預估業績破億元，沒有問題，整體銷售業績年成長三成以上。

全國電子協理魏文清指出，全國電子受天氣炎熱，破盤活動及振興三倍券等因素激勵，預估7月業績比去年同期成長一成以上。15～19日首波實施振興三倍券促銷活動，業績比去年同期成長二成以上，尤其小家電各品項及資通訊產品每年業績成長三成以上。

全國電子財務暨會計處協理兼發言人陳碧滋表示，全國電子截至目前為止，業績成長，下半年怕會爆發第二波疫情，情況不明，對下半年營運審慎樂觀，希望業績比去年同期成長。

全國電子行銷處協理林奕君指出，全國電子今年Digital City門市預計展店10家而達20家，截至7月底，全台Digital City展店至17家，預計8月1日新增板橋門市、8月14日基隆再展1家門市，總計達19家門市。

(工商 )