全球持續受新冠肺炎疫情影響，世界各國積極研發疫苗，中央流行疫情指揮官陳時中今（24日）出席活動表示，指揮中心編列135億元預算鼓勵研發、購買疫苗，政府會與廠商共同承擔研發或快速上市的風險。

陳時中說，編列135億為國內廠商研發疫苗獎勵金、購買疫苗經費，政府會與國內本土的研發廠商共同承擔研發或快速上市的風險，同時也會在國際WHO平台上，或個別大廠購買疫苗，目前都在接洽中。

日本昨日也公布第二波開放外籍人士入境名單，其中出現台灣，對此陳時中表示，對於邊境的管制會造成壓力，但是不會造成傷害，「因為我們的管制措施是非常綿密」也非常感謝各個國家陸續對台灣解封，表示各國對於台灣疫情控制的信心，感到欣慰。

有關於台大醫院研發噴在鼻黏膜的「黏膜疫苗」，陳時中說，非常歡迎國內各大研究機構發展各種不同型態的使用疫苗方式，不過台大的研發時序可能會稍微晚一點，目前完成動物實驗階段。

陳時中也表示，非常感謝藥師們在2月6日站在第一線發放口罩，藥師們承受非常多的壓力，但也幫忙政府公平分配口罩，讓那時的民眾每人7天可以領2片口罩。

(中時 )