台灣婦女團體全國聯合會今天公布12家銀行主管階層性別比率調查，截至去年年底銀行員工比率男性約占整體4成，但幹部卻多由男性擔任，其中又以國內、民營銀行性別比率相差最多，甚至還有銀行8成幹部都是由男性擔任。

據婦全聯資料顯示，其中性別最失衡的為國內民營銀行，甚至有部分銀行逾8成的經理級以上主管都是由男性擔任，但全台逾10萬的銀行從業人員中，仍以女性占多數、達6成以上。

台灣婦女團體全國聯合會表示，性別工作平等法至今公布已18年，但職場卻處處仍可見女性不平等的情況，此次選定銀行業正是因為銀行業中女性從業人員較多，但從主管性別比率來看，仍有要努力的空間。

婦全聯呼籲，金管會應公開會國各銀行單位首長的性別比率資料，讓人民能監督性別平等的落實；金管會應要求銀行企業改善單位首長性別比率嚴重失衡的情況，以符合CEDAW第11條保證女性在平等的基礎上享有相同權利。

(中時 )