李眉蓁近來陷入論文門風暴，周刊指控李眉蓁的在職專班碩士論文涉嫌抄襲，而今日李眉蓁也聲淚俱下，對該事件道歉，並表示放棄該學位，希望可以平息風波。對此，資深媒體人徐嶔煌表示，李眉蓁事件引發台灣論文代寫爭議，因為很多念在職專班都是企業家或是政治人士，他們根本沒有寫論文的時間，碩士和博士論文行情有不同的價碼。

徐嶔煌在政論節目《台灣最前線》上表示，李眉蓁論文事件引發爭議原因，就是到底台灣的大學有沒有透過在職專班的方式把學位當商品賣出去？在職專班的確是給企業家跟政治人士再進修的好地方，但問題是，大家平常都在忙工作，他們要花時間去生成一篇論文，對有些人來說，是有些困難的。

徐嶔煌再表示，所以台灣大概從2004、2005年左右，就開始出現一個產業，就是論文代寫產業，而這個產業還不斷的在進化。徐記得當初一開始價碼就是大概5萬元左右，可以找到人幫寫碩士論文；大概花10萬元左右，可以寫發期刊的論文；博士論文大約三四十萬；如果再找一些個體戶，碩士論文的價碼可以談到兩三萬，在當時94、95年的時候，很多人都這樣做。

徐嶔煌指出，所以發展到後來，政府覺得這樣不行，也提出反制方式，如論文比對，但是論文產業也再一步進化，這些論文代寫產業也表示，他們也可以寫論文寫到查不出來，價碼還可以訂更高些，而且內容還可以用成是教授團隊幫忙打造的，網路查下去都找可找到。

(中時新聞網)