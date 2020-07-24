彰化縣消防局第三大隊23日在福興鄉永豐國小舉辦消防小尖兵活動。（彰化縣消防局第三大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣消防局第三大隊23日在福興鄉永豐國小舉辦消防小尖兵活動。（彰化縣消防局第三大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣消防局第三大隊23日在福興鄉永豐國小舉辦消防小尖兵活動。（彰化縣消防局第三大隊提供／吳敏菁彰化傳真）

吳敏菁／彰化報導

彰化縣消防局今年第一場夏令營登場，彰化縣消防局第三大隊23日福興鄉永豐國小舉辦消防小尖兵活動，透過寓教於樂的闖關遊戲與體驗，深入了解滅火、救溺、抗震等情境，小朋友們萌萌地體驗穿脫消防衣褲，當起義勇先鋒。

這次為了使活動更加有趣，特別邀請「關懷小丑協會」跟「大崙社區運動長者」利用鮮豔的服裝與摺汽球、魔術等表演，帶給小朋友們更多歡樂與互動，消防大哥哥大姊姊與防宣人員也配合現在熱門的「洗手舞」，讓小朋友記住洗手的重要性。

這次消防闖關，包含了消防萌騎士：介紹消防人員工作內容及出勤應帶裝備，讓小朋友了解消防員的實際生活並體驗穿脫消防衣褲。滅火勇騎士：教導小朋友了解滅火器操作步驟：「拉、瞄、壓、掃」及使用時機。平安守門員：利用濃煙模擬屋假設起火點於2樓房間，請學童選擇逃生方向並瞭解119火災報案方式及要領。

還有救護急先鋒：講解心肺復甦術CPR、AED使用時機及操作方法；救溺小英雄：教導小朋友救溺五步驟「叫叫伸拋划」並使用道具模擬；抗震小達人：教導小朋友震災避難原則：「趴下、掩護、穩住」，並使用防震頭套及桌子模擬情境。過程中，消防人員細心的講解各項活動內容，小朋友也不斷提問，互動熱烈。

彰化縣消防局第三大隊大隊長施順仁表示，活動特別加入小朋友喜愛的小丑表演，魔術表演更是讓小朋友們驚呼連連

，一系列充滿挑戰的創意消防活動，融合了智能、技能，並透過小組競賽，讓小朋友在快樂中學習，了解防火防災觀念，並將學得的消防知識帶回家庭，帶入社會。

(中時 )