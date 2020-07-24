陳玉蟾（中）代表時代力量，參選關西選區的縣議員補選，24日上午前往新竹縣選舉委員會登記。（莊旻靜攝）

新竹縣議員吳發仁日前因病辭世，議員缺額將於9月5日舉辦補選，登記截止日為今天（24日），至中午為止已有6人登記，十分激烈。市民代表李常棟、鹿江基金會執行長陳玉蟾上午前往登記，使選情增添變數。

今年62歲的陳玉蟾為退休教師，她是河洛子女，加入關西鄉土文化協會後，更加認識關西這片土地，以及在地風土人情，深深有感關西鎮之美，也願意為了當地的生態、人文、歷史而站在前線努力。

陳玉蟾曾於2014年競選同選區的縣議員而未當選，此次補選時間短，為了爭取勝選機會，她幾經思考，決定披上時代力量戰袍，打出「關西鐵娘子．突破新竹國」口號，立委邱顯智、縣議員連郁婷、該黨副祕書長高鈺婷等人24日也陪同登記，期望為時代力量再拿下一席縣議員的席次，使在議會內發言更具力量。

陳玉蟾時常為關西鎮的公共議題發聲，並於教育著墨甚多，曾舉辦苦楝樹下的音樂會，辦理說故事活動、說故事人才培訓，甚至無私捐獻書籍成立鹿江書屋，為推廣教育及閱讀付出，她說，她還有20歲的體力、30歲的熱忱、40歲的理想，若順利當選，「還有很多想做的事」。

李常棟為現任關西鎮民代表，過去也為多屆代表，也曾任兩屆關西鎮公所主任祕書，他期望當選議員後，為縣政府的預算把關，也為在地爭取更多建設，路要平、水溝要通，讓人民生活更加便利。

國民黨新竹縣黨部提名徐瑜新、民進黨新竹縣黨部徵召黃源慶、無黨籍現任關西鎮民代表彭兆銘、吳發仁的弟弟吳發勝日前均已完成登記，預計將有多人參選，使這場補選更受注目。

(中時 )