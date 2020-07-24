《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（24）日的國際新聞重點。

【1】 討陸檄文出爐！蓬佩奧籲全球聯手抗陸「不改變就等著被改變」

美國國務卿蓬佩奧在尼克森總統圖書館發表對陸政策演說指出，美方過去盲目與陸交流作法已宣告失敗，呼籲自由世界國家以更具創造力且堅定的方式向中共施壓，使其改變行為，並稱「這是我們時代的使命」，強調「若不聯手改變中共，將等著被中共改變」。

【2】 報復！陸外交部宣布 關閉美駐成都總領事館

據陸外交部網站指出，外交部通知美國駐華使館，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。業務範圍涵蓋包括陸西南地區的成都領事館，對美國處理西藏問題具有戰略意義。

【3】 不甩美閉門令！陸駐休士頓總領事：看看會發生什麼事

面對美國於21日要大陸駐休士頓領事館在72小時內閉館的要求期限逐漸逼近，陸駐休士頓總領事蔡偉表示，領事館不會聽從美方關閉要求，到進一步通知前，一切照常運作，「我們就來看看會發生什麼事」。

【4】 美陸衝突加劇！路透：傳美國包機載外交官飛往大陸

美國下令中國大陸駐休士頓總領事館72小時內關閉，引發陸美關係震盪。據路透社報導，一名知情人士告知，一架包機搭載美國外交人員飛往上海的已離開美國，不過美國國務院並未對此發表看法。

【5】 搞什麼！美F-15戰機危險逼近伊朗客機 乘客受傷尖叫血流滿面

一架「以色列」戰機在敘利亞領空危險逼近伊朗馬漢航空班機，並公開了從客機窗戶拍攝的戰機影片，還有一名乘客臉上流血的畫面。不過，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台說，伊朗客機機長連絡戰機駕駛，警告他們要保持安全距離後，戰機駕駛表明，他們是美國人。

(中時新聞網)