台南武聖夜市臉書官網貼出新增周五營業，招商的公告。（擷自台南武聖夜市臉書／程炳璋台南傳真）

今年5月差點關門的武聖夜市，在新團隊接手後起死回生，決定新增每周五營業1天，近日積極招商中，衝擊的是同日營業的大東與小北兩家夜市，未來台南夜市口訣將改變。

「大大武花大武花」是台南市民熟悉的每周夜市營業日期口訣，其中「武」指的是武聖夜市，今年5月，武聖夜市因地主希望土地重劃要收回不續租，團隊傳出解散關門，市民訝異將打亂熟記多年的夜市口訣。

經過多方斡旋，地主暫緩收回，新團隊接手經營武聖夜市，23日傳出將擴大營業天數，從每周兩天到3天，新增周五一天，現正積極招商中。

選擇周五營業，武聖將與大東、小北兩家夜市同日打對台，原本在大東、小北夜市擺攤的商家面臨跳槽抉擇，逛夜市的民眾也多一個選擇，對大東、小北兩家夜市業者，勢必面臨衝擊。

武盛夜市黃姓負責人表示，台南3大齊名夜市，長久以來僅武聖每周營業兩天，經過股東討論，決定「輸人不輸陣」，嘗試新增一天營業。

武聖夜市占地2400坪，共有250攤位，營業34年是台南歷史最久的夜市，屬社區型與觀光型兼具的夜市類型。今年在新冠肺炎疫情衝擊，加上地主不願續租下，差點關門，導致新舊團隊交接，傳出擴增營業日消息後，已有網友苦惱新的夜市背誦口訣，是否要改成「大大武花武武花」。

(中時 )