合勤控(3704)集團今(24)日舉辦資安大賽決賽，合勤控董事長朱順一受訪時表示，合勤控是全台唯一一家做全方位資安的廠商，以旗下兆勤來說，資安的營收在兆勤已經有25%，由於在疫情催化下，資安需求又更加快速浮現。

朱順一表示，舉辦這次活動的動機就是盼藉此提升學生對資安的興趣，拉近學界和產業界的距離，讓大家更重視資安的重要，合勤是全台唯一一家有做全方位資安的廠商，在歐洲已經賣了20年，整合所以軟硬體資安設備，目前合勤控也已經把資安領域分支出來一家新創公司，名為「黑貓資訊」，客戶擴及半導體業、國家A級單位等，如果是設備的話，則主要還是母公司合勤控為主，透過集團間的軟硬體和服務，彼此合作。

談到資安，根據統計每一家公司平均每26個月就會出現一次資安事件，朱順一表示，人員「認知」是最困難的一環，一旦員工大家都有共識，就會事倍功半，資安不是一個單純點事件，是全面的事情。

朱順一表示，其實不只是資安領域，合勤控一直都支持員工內部創業，目前合勤控內部分支出來的公司已經有好幾家新創公司。

合勤控旗下兆勤科技全球業務行銷副總經理田瑛睿表示，合勤控集團在全球布局資安已久，但要資安最重要是要將平台提升起來，其實台灣資安能量不差，但是散布在各地， 必須要把這些人才聚集起來，網通現在已經是沒有邊際的散布各地，資安更顯重要，攻擊的型態很多樣，近年資安的需求成長很大。

田瑛睿表示，合勤控經營網通產業30年，商業模式貢獻是分很多塊的，資安近年來成長趨勢明顯，資安的營收在兆勤已經有25%，尤其在這次疫情之後，該趨勢又更加明顯，資安的主要收入其實除設備之外，每年的權利金貢獻更重要。

合勤控在2019年2月時進行組織調整，將旗下品牌公司合勤科技、代工廠盟創科技之外，在新成立兆勤科技，成為合勤控的三大子公司，合勤科技將專注於電信事業市場發展，兆勤則負責通路市場產品，盟創持續負責ODM。

(時報資訊)