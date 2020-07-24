謝和弦發文。（圖／翻攝自謝和弦 R-chord (阿扣)臉書）

謝和弦去年底在老婆Keanna舉報下呼麻被逮，先前表態力挺柯文哲的他，過去在台灣民眾黨創黨不久就入黨，聞謝和弦涉毒，柯文哲當時低調回應：「民眾黨好像還沒有退黨辦法，要回去研究一下。」昨(23日)謝和弦在臉書宣告放棄民眾黨黨員身分，還打趣說是為了學姐（黃瀞瑩）才入黨。

謝和弦多年前就表態支持柯文哲，不僅現身柯文哲選舉造勢晚會，2018年選舉開票呈現拉鋸戰，謝和弦不離不棄連唱了7小時，唱到「燒聲」，直到晚會結束才離開。未料去年底謝和弦捲入呼麻案，身為台灣民眾黨創黨黨員的謝和弦還對鏡頭嗆：「柯文哲沒LP」，對於黨籍問題，柯文哲先是低調表示會找朋友關心謝和弦，也坦言似乎還沒制定退黨方法。

昨謝和弦在臉書分享一張自己身上刺青照片，當中他在象徵民眾黨的logo上打了一個大叉叉，並寫下：「我在此鄭重宣布，我放棄我台灣民眾黨創始黨員的資格」，並指「我是為了學姐才加入的」，女友莉婭則回覆了大笑的符號，令人好奇是開玩笑還是認真想退黨。

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(中時新聞網)