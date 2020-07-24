推出全新指揮官及主題迷彩

戰遊網（Wargaming）今(24日)宣告，旗下線上海洋戰略遊戲《戰艦世界》將正式第三度與上海悠星手遊代表《碧藍航線》攜手合作，推出全新指揮官、主題戰艦、迷彩與貨櫃等全新內容。

七位《碧藍航線》中的人氣角色將加入《戰艦世界》指揮官行列：Jean Bart,、Roon、Littorio、Shokaku、Yat Sen、Sovetskaya Rossiya 以及 Baltimore，每一位指揮官都將有個人專屬配音。全新加入的義大利AL Littorio主力艦、蘇聯AL Sovetskaya Rossiya主力艦，以及現有的美國巡洋艦AL Montpelier 與日本驅逐艦AL Yukikaze，四艘戰艦的外觀都將繪上獨特的主題迷彩。另外，Belfast、Dunkerque與Atago三款全新迷彩也將加入《碧藍航線》迷彩系列：Nelson、Hood, Admiral Hipper, Cleveland與Enterprise。

《戰艦世界》X《碧藍航線》第三度合作正式登場！(YT/World of Warships Official Channel 提供)

針對這一波與《碧藍航線》的合作，《戰艦世界》設計了一系列戰鬥任務，玩家必須使用V-X階艦艇參與戰鬥，並且能從戰鬥過程中獲得貨櫃，進一步解鎖《碧藍航線》Siren迷彩塗裝、Dragon特殊信號旗、Zulu Hotel信號以及其他《碧藍航線》系列收藏。

成功完成一系列特殊的戰鬥任務後，玩家將能獲得指揮官Hood、Manjuu信號旗以及《碧藍航線》加值貨櫃為最終獎勵，加值貨櫃將能解鎖其中一名《碧藍航線》指揮官：Azuma、 Baltimore、Roon、Jean Bart、Littorio, Shokaku、Yat Sen、Sovetskaya Rossiya。

《戰艦世界》X《碧藍航線》第三度合作正式登場！(戰遊網 提供)

玩家還有機會從《碧藍航線》貨櫃及每日貨櫃收集《碧藍航線》指揮官化身，總共有36個化身。完成所有收集後，玩家將能免費獲得《碧藍航線》旗下國家的紀念旗與指揮官Azur Lane！

(科技)