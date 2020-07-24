整個漢寶村僅有一家自營的「海豐便利商店」，老闆昨天在臉書公布將開放使用，讓當地居民都好開心，迫不急待地拿著三倍券到商店購買。(吳建輝攝)

整個芳苑鄉漢寶村僅有「海豐便利商店」沒有其他。（翻攝Google地圖／吳建輝彰化傳真）

距離漢寶村最近的超商至少都要5公里以上。（翻攝Google地圖／吳建輝彰化傳真）

政府為搶救因疫情重創的國內經濟，發放各式振興券，但民眾領了之後哪裡可買，哪裡可換仍霧煞煞，而彰化縣芳苑鄉漢寶村民，卻是「欲換無塊換」，因整個漢寶村僅有一家自營的「海豐便利商店」，老闆昨天在臉書公布將開放使用，讓當地居民都好開心，迫不急待地拿著三倍券到商店購買。

打開google地圖可以發現，整個芳苑鄉漢寶村僅有「海豐便利商店」沒有其他，再拉開地圖搜尋便利商店，距離漢寶村最近的超商至少都要5公里以上，可想而知海豐便利商店開放民眾使用三倍券，對當地民眾有多麼重要。

海豐便利商店老闆許文表示，大家都有受到疫情影響，到郵局或超商排隊購買三倍券，但換了發現好像沒有地方可以花，他接到許多鄉親反映，他身為在地唯一「便利商店」業者，如果不能使用三倍券的話，這樣在地鄉親的三倍券是要拿去哪裡花，反正金額也不大，所以思考幾天後，決定開放讓鄉親使用。

許文說，但因為三倍券的兌換規則他還不是很清楚，反正服務鄉親先收再說，那現在暫時的做法是交給上游廠商，當作貨款交易出去；附近居民說，整個漢寶村不要說全聯了，連一家711、全家都沒有，海豐便利商店在地經營數十年，在地方佔有相當重要的角色，附近民眾都相當依賴，開放使用大家都很高興。

(中時 )