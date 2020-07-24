ICA（International Chocolate Awards）2020世界巧克力大獎亞太區競賽再度於屏東舉辦，24日由屏東縣政府、行政院農業委員會水土保持局及客家委員會等單位，邀請可可產業各產、官、學人士，正式宣告2019世界巧克力大獎亞太區競賽啟動。縣長潘孟安強調，台灣可可產業在世界舞台已經嶄露頭角，未來將逐步進行在地產業升級。

今年受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，可可相關賽事期程均有延宕，惟縣府仍極力爭取賽事，並再次受到ICA的青睞，成功讓世界巧克力大獎亞太區競賽2度落地屏東，再度讓「屏東可可．台灣巧克力」品牌接軌國際。

潘孟安表示，屏東可可以在地風土為出發點，發展可可原豆研製獨特風味，於各大賽事中獲得評審青睞，並在國際賽事上屢獲佳績。2019世界巧克力大獎亞太區競賽屏東在地業者於競賽中獲得10金、24銀、14銅及6面特別獎，同年世界決賽中更獲得7金、25銀、6銅的佳績，並奪下世界最佳黑巧克力金獎，可見「屏東可可．台灣巧克力」品牌已在世界上展現耀眼光芒。

潘孟安指出，屏東縣的可可產業已形成完整產業鏈，同時具備栽培、加工及銷售能力，未來更將結合「屏東縣客庄可可產業跨域推廣所」，有效整合可可各類商品、農特產與生態教育展覽園區，透過多元經營模式，全面提升屏東可可旅遊品質，與帶動周邊經濟效益活絡。

2020世界巧克力大獎亞太區競賽目前已有來自台灣、新加坡、日本、菲律賓等已有10個亞太區國家、500多件的作品報名參賽，由於新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，今年將擴大遠程評審品評之規模，延續精彩榮耀賽事。

客家事務處表示，這次賽事於7月17日起至8月4日進行作品收件，品項分為三大類別，包含巧克力磚、巧克力抹醬以及巧克力糖果，頒獎典禮於10月1日舉辦，除了宣告本屆賽事的獲獎名單，同日也將辦理可可暨屏東好物農產推廣市集，邀請民眾親臨體驗屏東可可的魅力，參與這場盛大的巧克力盛宴。詳細賽制與規定可參考International Chocolate Awards網站或電洽美和科技大學(08)7799821#8175李小姐。

(工商 )