台灣三井不動產董事長下町一朗24日宣佈將攜手東森國際以及三立影城投資240億元打造「林口媒體園區」；下町一朗指出，目前三井林口outlet一年吸客數逾1,000萬人次，在東森國際、三立影城打造智慧娛樂媒體園區帶動下，林口outlet一期與二期未來來客數可望大幅成長。

下町一朗強調，由於定位在娛樂智慧與影城前提下，會加重娛樂規劃，他說，目前日本三井不動產的outlet mall結合電視娛樂有兩座，包括台場、赤坂等，台場是與富士電視台合作，而赤坂店則與TBS電視台，未來林口outlet二期會朝向台場、赤坂店娛樂規畫方向走，其中像是台場店入口就有超人氣地標、高18公尺的鋼彈駐立，館內並設有三麗鷗攝影棚，還有即將進駐新莊宏匯廣場的ZEPP表演場館等，這些都是未來規劃方向。

「林口媒體園區」是新北市政府和國有財產署合作推動的公有土地招商案，基地緊鄰機場捷運A9林口站及林口交流道，除了將在該園區發展影視產業外，未來更將透過三家企業與市府共同攜手把新商業、新娛樂、新媒體與新科技四大元素鏈結在媒體園區內；其中，台灣三井不動產引進國際級親子數位娛樂、多媒體互動體適能等複合式商業設施，提供該地區娛樂休閒衍伸之生活化需求；東森集團結合東森新聞雲、聲林之王等數位媒體優勢，導入人工智慧（AI）、物聯網（IOT）新科技之軟實力與硬體設施，創造影視音重要生活圈；三立集團結合影視製作、體驗、學院與娛樂購物，打造超級攝影棚，預計全部完工落在2025年，而台灣三井不動產則規劃林口outlet二期在2014年開幕，將引進90家品牌廠商，下町一朗強調，除了台灣最注重的餐飲為最大宗，因應園區需求所規劃的親子數位娛樂也會增加占比。

台灣三井不動產近五年來加速在台布局，從首家林口outlet開幕以來，每年創造逾千萬人次與年營業額70億元，前年底開幕台中港outlet開幕，一年來客數逾800萬人次，去年營業額亦超標達53億元，今年受到疫情衝擊，尤其是占營收約5-6%的觀光客人次與營收均衝擊到2～4月營收，下町一朗指出，所幸自5月起隨著台灣疫情趨緩，5、6月兩店業績均超過去年同期，上半年整體雖有衰退，但下半年有望追平。

(工商 )