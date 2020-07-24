立委楊瓊瓔（左二）協調軍方釋出16.25公頃土地，無償撥用台中市觀旅局建設潭雅神綠園道。（王文吉攝）

「潭雅神綠園道」利用軍方舊鐵道神岡支線興建而成，因沿線多筆土地仍為國防部軍備局所有，啟用16年來，地方為興建休憩設施，申請建照頻頻受阻。立委楊瓊瓔爭取軍方釋出，24日上午邀集相關單位現勘，軍方同意無償撥16.25公頃土地，協助提升綠園道多功能發展。

2004年啟用的「潭雅神綠園道」自行車道利用原軍方舊鐵道神岡支線興建而成，全長約14公里橫跨潭子、神岡、大雅。立委楊瓊瓔積極爭取軍方釋出閒置土地，24日上午邀集國防部軍備局、台中市觀光旅遊局、神岡區公所、羅永珍議員及圳前里、山皮里等現勘。

觀光旅遊局專門委員葉慶隆表示，潭雅神綠園道土地所有權人大部分仍登記為國防部軍備局，目前由市府代管；為期土地管用合一，希望軍方同意無償撥用，以提升服務遊客機能，在多目標管理經營下，發揮最大公益價值。

圳前里長陳木生及山皮里長陳勝泧代表居民發聲，希望軍方正視地方需求，每次向觀光旅遊局反映沿線部分地方需設置遮雨棚或其他休憩設施，牽涉到申請建照，需軍方出具同意書時，都被駁回不同意，影響開發期程。

楊瓊瓔表示，潭雅神綠園道土地多屬軍方所有，現況皆已闢建為自行車道及綠美化植栽等公共休憩使用。她接獲市府及多位里長反映，希望國有地應該善加管理，充分發揮「地盡其利」，各機關不應再以繁複的法令畫地自限，

潭雅神綠園道用地範圍有94筆軍方土地，面積共16.25公頃，針對部分用地被民眾占用，軍方同意請市府辦理測量及分割，占用部分由軍方自行處理，其餘用地無條件以「無償撥用」方式提供給地方使用。

(中時 )