聯發科衝刺5G手機晶片出貨，供應鏈可望同步受惠，身為聯發科垂直探針卡（VPC）供應商的探針卡及LED設備廠旺矽（6223），今（24）日開高後直攻漲停價159.5元，創2007年8月初以來近13年新高，隨後漲停雖一度打開，仍維持逾9％強勁漲勢。

旺矽2020年6月自結合併營收5.26億元，月增3.77％、年增16.19％，改寫同期新高、歷史第4高。帶動第二季合併營收15.53億元，季增14.21％、年增19.57％，改寫同期新高、歷史第3高。累計上半年合併營收29.14億元，年增15.24％，續創同期新高。

旺矽日前公布5月自結稅後淨利0.89億元，季增28.99％、年增2.42倍，每股盈餘（EPS）1.11元。合計4～5月稅後淨利1.58億元、年增達6.18倍，每股盈餘1.97元。推算1～5月稅後淨利3.01億元，年增近1.65倍，每股盈餘3.77元，提前創近9年上半年同期高點。

旺矽受惠5G及高速運算（HPC）晶片測試需求強勁，探針卡產能滿載，帶動今年營運成長動能暢旺，加上跨入先進半導體測試解決系統、高低溫測試系統的新事業營收貢獻規模持續成長，挹注毛利率及獲利提升，使獲利成長動能優於營收。

展望後市，在5G及高效運算相關測試探針卡需求持續強勁，且繪圖晶片測試板及探針卡出貨將逐季放量下，法人看好旺矽下半年營運續旺。同時，蘋果新產品傳將採用mini LED螢幕，市場看好旺矽可望打入國內LED大廠的mini LED供應鏈，挹注營運成長動能。

旺矽原已因應客戶需求，規畫擴增垂直探針卡月產能至80萬針。近期受惠陸系客戶加大5G手機晶片拉貨力道，市場傳出聯發科大舉追加下半年晶圓投片量，後段封測廠已獲通知要求備妥產能因應，載板廠及探針卡供應商等相關供應鏈亦獲追單，旺矽可望同步受惠。

(時報資訊)