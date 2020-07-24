針對媒體人趙少康爆料，李眉蓁論文涉抄襲，是國民黨自己人放的消息，李強調她不清楚，不予評論。（林雅惠攝）

國民黨高雄市長候選人李眉蓁24日中午走訪高市旗山天后宮，拜託大家8月15日投給3號李眉蓁。（林雅惠攝）

高雄巿長候選人李眉蓁論文涉抄襲，媒體人趙少康爆料，是國民黨自己人放的消息，是要剷除李眉蓁未來選立委，對此，李眉蓁24日接受聯訪時強調她不清楚，她尊重前輩，但對他們的意見不予評論。

李眉蓁論文風波持續蔓延，民進黨高雄市長候選人陳其邁指出，李眉蓁的指導教授跟國民黨關係密切，國民黨主席江啟臣還是政治系教授，應該把兩人找來有個交代，而不是神隱不見，黨主席更要負起責任。

李眉蓁表示，針對論文整起事件都是她自己做的決定，江主席因提名她，也支持她的決定，並還鼓勵她，現在選這個樣子要加油，她會勇於承擔下來。

另針對李眉蓁照片被爆出教授幫她慶生，李眉蓁強調，同學會差不多是在每年3、4月，因為同學都是春酒後聚會，有時候她們會請指導教授或當時的所長，這是很自然的事情，這沒有什麼特別的，而且當初讀書的時候完全沒什麼背景，沒有擔任任何公職。

(中時 )