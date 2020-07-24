合勤控今（24）日於台北文創大樓舉行為期二天的資安大賽決賽，由集團大家長朱順一領軍，還特別找來了國研會國網中心資安計畫主持人暨資訊安全科技組主任史曉斌，及行政院資通安全處長簡宏偉站台，希望為台灣的資安環境打造一個整合的平台，讓台灣的資安除了在防守、攻擊之外，還可以兼顧占據等全方面的防護。

為了搶占資安商機，合勤控早在2017年將旗下資安部門分拆出來成為子公司黑貓資訊，由使用者的角度出發，協助企業的IT部門，在應對資安漏洞時，可以有足夠的工具和技能可以抵禦駭客的入侵。

合勤控資安長游政卿指出，黑貓資訊在資安扮演的角色有點類似是交響樂團的總指揮，透過他的平台規畫，可以在各個不同的網通設備端建置資安網，以抵禦外侮，初期係與合勤投控旗下主供網通設備的兆勤科技合作，由兆勤科技提供硬體，黑貓資訊提供解決方案，透過此合作模式，也為兆勤科技的營運帶來大幅成長。

以兆勤科技為例，受惠於疫情的催化，資安成長極為快速，目前來自資安的營收占比已拉高至25％，田瑛睿指出，「保守估至少有二位數的成長，而且成長率還不只是一字頭的低個位數而已。」

(工商 )