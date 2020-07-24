由兩岸城鄉統籌規劃暨產業聯合會、成功大學建築學系、天津大學建築學院、華南理工大學建築學院、臺灣都市計畫學會、皇延創新股份有限公司等六大單位主辦，樺晟集團、圓剛科技、大同鋁業股份有限公司與老虎牙子等知名企業，協同贊助舉辦的第八屆TEAM20建築與規劃新人獎，今年首次舉辦線上比賽，除二岸三地知名建築學院參加，比賽更吸引了東南亞及歐美建築學院加入這次建築界的盛事，本屆為歷年來，參賽作品最多，參加學校最廣，參賽區域最大，因此引起各方熱烈討論！

本屆共有二百多件作品，參加的除了台灣知名建築學校之外，更包含大陸各大頂尖高校，也有文化遺產極為豐富的西班牙、墨西哥、巴基斯坦、孟加拉與東南亞等建築畢業生參加比賽。為了讓比賽多元且公平，聘請了建築與規劃相關領域的專家擔任評審，評審陣容涵蓋來自印尼、馬來西亞、越南、葡萄牙、摩洛哥、墨西哥與厄瓜多等地的專家擔任，評審陣容為歷年最龐大。

TEAM20建築與規劃新人獎希望藉由各地不同的教育文化，碰出新一代的建築創意火花。也為了傾聽青年建築人才的聲音，與各地接軌，促進建築與規劃領域更廣的交流。此次除了專業評審的評比，也為了擴大對於建築的喜好與參予，特別增加作品線上展覽及線上投票，票選出您中心最喜歡的畢業生作品。

線上投票時間為7/24（五）中午12時至8/24（一）中午12時，為期一個月，活動官網 https://is.gd/umvVel，最後建築組與規劃組獲得最多選票的，將擁有獎座一座及專文介紹；另主辦單位為鼓勵民眾踴躍投票，增加投票送好禮名額三名，給予老虎牙子一箱或TEAM20 2019專刊擇一。

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