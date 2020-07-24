台南市新化果菜市場遷建，設計獲得2020年國家卓越建設獎-最佳規畫設計類卓越獎。（台南市政府農業局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市新化果菜市場遷建，設計獲得2020年國家卓越建設獎-最佳規畫設計類卓越獎。（台南市政府農業局提供／劉秀芬台南傳真）

為解決台南市現有新化果菜市場交通、環境問題，台南市長黃偉哲上任後，批准遷地興建新的果菜市場，去年底動工，新的新化果菜市場整體設計及梯田般的綠化及流線造型，也獲得2020年國家卓越建設獎-最佳規畫設計類卓越獎。

地處台南市新化區的新化果菜市場，是極具歷史及指標性的市場集散地，原新化果菜市場位於市區，因腹地小，緊鄰學校、住宅區，發展性受阻，經評估需遷移。

因此農業局推動新化果菜市場的遷建計畫，由都市里人團隊李麗如建築師事務所與荷蘭MVRDV事務所跨國合作設計，果菜市場屋頂綠化及流線型設計特殊景觀可以吸引遊客造訪，已取得候選綠建築及候選智慧建築雙證書。

此外，果菜市場出入口人車分流，進卸貨動線順暢，市場內空間採大挑高、大跨距，通風照明良好，機能區位清晰易辨識，使新化果菜市場成為當地新地標。

台南市政府農業局長謝耀清表示，台南市農業去年產值突破600億，為全國重要的農業產地，果菜市場未來改建後將引進現代化資訊拍賣設備，以拍賣為主、議價為輔，及青果為主、蔬菜為輔兩主軸，提升未來市場競爭力。

新市場預計明年9月啟用，將成為南台灣重要果菜批發市場，提供民眾衛生安全的蔬菜青果，又鄰近國3、國8及台20線，作為農產品交易、運輸南來北往，適合本市果菜市場發展需求，在地農特產品行銷及交通旅遊環境有一定程度之提昇。

(中時 )