有「關島殺手」之稱的東風-26中遠程彈道飛彈

就在美中關係緊張持續升高之際，華府與北京互關領事館，使雙方關係變本加厲地惡化。

據《富比士》（Forbes）雜誌23日報導，美軍印太司令部司令戴維森海軍上將（Admiral Phil Davidson）對關島憂心忡忡，他警告，一旦美中開戰，解放軍可能以巡弋和彈道飛彈對準關島，將這個部署轟炸機和重型戰機的美國重要亞太空軍基地從地圖上抹去。

而戴維森認為，對策在於安裝陸基神盾飛彈防禦系統（Aegis Ashore Missile Defense System，AAMDS）。他指出，陸基神盾可以發揮國土防禦系統支柱的功效。

關島置身太平洋，距離中國大陸1,800英里（近3,000公里），近得足以成為美軍部署轟炸機，加油機和情報偵察機的理想基地，但又遠得成為難以攻擊的目標。不過，要是碰上最精密的武器，那就難說了。

(中時新聞網)