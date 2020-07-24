李宗盛（中）、門諾法人總執行長趙福厚（左3）、門諾醫院院長吳鏘亮（左2）等人動土。（相信音樂提供／王志偉花蓮傳真）

李宗盛與建築師黃聲遠合影。（相信音樂提供／王志偉花蓮傳真）

藝人李宗盛投入花蓮門諾醫院公益多年，之前宣布要把媽媽留給他、位於北投的老屋賣掉，售出款項做為門諾會醫療財團法人長照整合服務及人才培育中心（年華大樓）的建置專款。昨天李宗盛陪著96歲老媽媽，低調到花蓮出席動土典禮，現場溫馨洋溢感動。

李宗盛號召藝人一起響應募款，擔任門諾公益大使，協助籌建老人綜合服務中心。2018年更大手筆「賣老家做公益」，李宗盛說，北投老家是13歲後搬進的住所，是當年媽媽縮衣節食、標會一點一滴買下的老宅，把一切最好的都留給他，這棟老屋對他極具意義，大樓命名以父親李仲年、母親潘雪華兩人名字中各取一字組成（年華大樓），紀念他對父母的愛，也希望延續媽媽對他的愛，繼續讓愛轉動。

動土典禮上，李宗盛感謝門諾接受我們這樣的心願，他才能將母親的這份愛，不斷延續、不停轉動，內心除了感動更多的是感謝，「我聽到讚美，心都是很心虛的，我們無法替他們受苦，我們只能替他們做一點事」，社會上也因為有這麼多樂意付出的人，才能使匱乏的人得到溫飽，貧病的人得到醫治，失能的人得到照顧，老人家的日子，過得安心有尊嚴。

門諾會醫療財團法人所屬機構總執行長趙福厚表示，位於吉安鄉南濱路海濱段「年華大樓」，是棟4層樓的建築，一、二樓為日照中心，三樓為長者復健中心，四樓則規劃為長照人才培訓教室。包括門諾會醫療財團法人總執行長趙福厚、門諾醫院院長吳鏘亮、壽豐分院長莊永鑣、資深高專林明桂、教學副院長許明木以及李宗盛、建築師黃聲遠等多人都出席動土典禮。

趙福厚強調，李宗盛關懷老人長期照顧，除了捐售家屋建造年華大樓外，和張震嶽、五月天石頭、黃品源等好朋友，進行「為愛而騎」花東騎行公益活動，籌建門諾護理之家，並協助門諾代言並擔任公益大使所募集的資金，預計在年華樓旁興建的失智團體家屋，李宗盛也協助命名為湧愛之家。

(中時 )