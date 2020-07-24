大聯盟例行賽首日由國西霸主道奇對戰巨人，雖然王牌左投柯蕭(Clayton Kershaw)背傷缺席，道奇投手群仍有效封鎖巨人打線，加上「3億男」貝茲(Mookie Betts)立功，道奇單局打5分，終場8-1痛宰巨人。

兩隊前7局打成1比1，前美聯MVP貝茲擔任道奇第二棒，國聯MVP貝林傑(Cody Bellinger)打第三棒。貝茲前幾次打擊槓龜，7局下1人出局他敲安上壘，貝林傑再敲一支二壘打，「雙貝」帶起道奇攻勢。

紅鬍子騰納(Justin Turner)靠著野手選擇幸運上壘，巨人抗議失敗，貝茲滑回本壘得分。之後一陣混戰加上巨人奉送的3次保送，道奇一口氣打了5分，該局打線打了一整輪，最後打回到貝茲才結束。E.赫南德茲(Enrique Hernandez)第8局又追加兩分炮，居然單場5打點。

雙方先發投手梅伊(Dustin May)、奎托(Johnny Cueto)都只失1分，巨人毀在牛棚失火。道奇主場大約有4500位「紙板觀眾」，配上預錄的音效，畫面還不至於太難看。有趣的是外野手貝茲接了界外球還習慣性把球「送」給外野觀眾席，即使場邊一個人也沒有。

(中時新聞網)