羅文嘉指民進黨早已不是他熟悉政黨 林濁水：說得客氣了 13:512020/07/24 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 羅文嘉。（圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨前秘書長羅文嘉接受媒體專訪表示，「民進黨早已不是我所熟悉的那個政黨了。」民進黨前立委林濁水表示，「羅文嘉說得客氣了。」 林濁水今在臉書指出，前年他是這麼說的：民進黨已經失蹤了。他認為，世俗化是難免的。完全不世俗化，就不會有民主政治；但是只剩下世俗就糟了。 (中時 ) #民進黨 #羅文嘉 #林濁水 也許您會感興趣 政治熱門新聞 李眉蓁慘了？網點名：綠這2人論文問題嚴重！ - 政治 李眉蓁論文門到底是誰爆料？趙少康竟驚爆... - 政治 國民黨高雄市長補選 命理師ㄧ算大驚急建議6字 - 政治 李眉蓁論文96％抄他 網傳雷政儒現況曝光！同事回應了 - 政治 李眉蓁GG了嗎？謝龍介爆「高雄民情」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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