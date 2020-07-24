民進黨前秘書長羅文嘉接受媒體專訪表示，「民進黨早已不是我所熟悉的那個政黨了。」民進黨前立委林濁水表示，「羅文嘉說得客氣了。」

林濁水今在臉書指出，前年他是這麼說的：民進黨已經失蹤了。他認為，世俗化是難免的。完全不世俗化，就不會有民主政治；但是只剩下世俗就糟了。

(中時 )