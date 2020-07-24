佳世達（2352）公開收購明泰（3380）案23日期限正式屆滿，佳世達24日一早公告，收購期間訂在今年5月7日起至7月23日止，惟在7月8日時收購股數已超越最低收購門檻27,124,123股，再加上公平交易委員會已於7月8日第1496次委員會議決議不禁止佳世達與明泰結合，佳世達併購明泰案應已成就。

佳世達收購明泰的收購價訂在30元，由於溢價極高，大獲投資人支持，經統計，應賣的股數高達265,519,268股，明顯超越實際成交股數103,071,668股，中韱率僅38.81％。

由於收購案中規定，應賣有價證券數量超過預定收購數量時，佳世達將依同一比例向所有應賣人購買，其計算方式為單一集保帳戶應賣股數1,000股（含）以下全數購買，單一集保帳戶應賣股數超過1,000股者優先購買1,000股，超過部分按各應賣人委託申報數量扣除前述優先收購數量後之股數依比例分配至1,000股為止。如尚有餘額，佳世達將按隨機排列方式依次購買，如扣除單一集保帳戶應賣股數1,000股（含）以下全數購買的部分，中韱率應該更低。

佳世達收購明泰順利過關，在利多出盡下，明泰24日股價腿軟，一路走跌，終場收盤價落在25.65元，下跌7.57％，跌幅遠勝佳世達的2.82％，收盤價為17.25元。

(工商 )