南韓25歲女星韓素希，憑著夯劇《夫妻的世界》中飾演「最強小三」而走紅，但她過去的往事也一一被網友挖出，先前網路上曾出現她滿手刺青及抽菸的叛逆舊照，近日接受採訪時韓素希也因對此事做出說明，原因竟與養育她長大的奶奶有關。

長相甜美神似像極知名女星宋慧喬的她，憑著亮麗外表與精湛的演技成功在《夫妻的世界》的世界中打響名號前景一片看好。不過人紅是非多，不久前才被網友挖出過去抽菸、刺青的照片，近期又傳出她的母親利用她的知名度四處借錢行騙，讓她因此登上社會版面，出面向社會大眾道歉表示「過去曾到處打工以為只要幫媽媽還清債務就能解決，沒想到自己不成熟的判斷導致更多人受害，十分抱歉」。

在 Instagram 查看這則貼文 HanSoHee (한소희)（@hansoheex）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 23 日 上午 5:02 張貼

這幾日韓素希接受韓媒《Dispatch》專訪中，首次對於「刺青」做出回應，她表示5歲時媽媽就將她丟給奶奶，並由奶奶一手養大，對她來說奶奶就像媽媽、朋友及最重要的家人，手臂內側的刺青便是代表奶奶的生日花，感覺無論去哪奶奶就在身邊一樣，她就是韓素希的全部及努力生活的動力。雖然目前已用雷射除去但還能依稀看出痕跡，專訪一岀讓不少人對於她改觀，給予肯定與支持。

在 Instagram 查看這則貼文 한소희（@xeesoxee）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 12 日 上午 1:08 張貼

(中時新聞網)