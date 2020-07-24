在眾人期待與驚訝聲中，威力彩頭獎又摃龜了，台彩預估，下期金額上看31億，將創史上最高。這期有4注中貮奨，只差1碼與頭獎失之交臂，運氣只差一點點，就有天壤之別。命理鳥卦算命師王馨怡說，有簡單方式可以每天摸到財氣，讓你財運大增，也許下期你就是幸運兒，直接升級億萬富豪。

怎麼才能摸到財氣？摩拳擦掌等中頭獎的民眾超關心，除了買彩券包牌等技術層面操作，財運聚足出門買彩券，才可能天降好運，將超級財富抱回家。民間常見的求財吉祥物，有招財樹、古錢幣、聚寶盆或貔貅、龍龜像……，這些東西大家多少會有，只要運用得宜，都可為自己的財運加分。

《ETtoday新聞雲》報導，王馨怡建議民眾，可在家中擺小株的沉香樹，若有聚寶盆最好是五色石的材質，但她強調，沉香樹一定要買真樹，聚寶盆的五色石則放一個元寶，每天摸摸它，財運就會跟著來。

另外，古錢幣也可巧妙運用。將8枚古錢幣裝在小紅包袋，用膠帶固定在五色石上，每天摸幾下，可幫財運加分。至於貔貅、龍龜或紫水晶洞等飾品，切記要放對財位，水晶洞內每天都要噴水，才能讓水晶充滿靈氣。

(中時新聞網)