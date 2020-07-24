臺鹽(1737)旗下臺鹽生技在2020亞洲生技大展當中，推出全新升級的綠迷雅系列保養品，總經理吳旭慧表示，早在20年前公司就投入醫療級膠原蛋白研究，是少數創建自有實驗室開發產品的企業、是國內第一家醫療級膠原蛋白GMP廠，自製的「非變性二型膠原蛋白」經研發團隊證實，活性高於歐美競爭者2倍以上，受到日韓、中國、泰國等買主矚目及多家國際廠商下訂，開啟MIT膠原蛋白外銷的里程碑。

吳旭慧說，延續綠迷雅保濕活潤超進化系列勇奪法國維多利亞美妝大賞雙項金獎氣勢，綠迷雅超逆引白金修護露也榮獲2019-2020法國維多利亞美妝大賞Top Innovation最佳創新獎，銷售已超過25座101大樓，榮登網路熱搜抗皺權威的保養品。2020代表作-綠迷雅淨透美白系列全新上市，4週即能告別暗沉再現肌膚亮麗。

今年生技大展，臺鹽展現研發實力、產品品質優勢，集結多項獲獎產品及首度亮相新品一次開箱，包括綠迷雅保濕活潤系列、綠迷雅淨透美白系列、護牙齦抗敏系列牙膏、絲易康60植萃健髮系列，關鍵錠PLUS等明星商品，以及發揮核心優勢開發的「蓓舒美海鹽抗菌洗手露」、「SUPER防護乾洗手」的防疫商品，更有來自喜馬拉雅山珍貴手採、潔淨無汙染的喜馬拉雅手採玫瑰鹽、地中海生態保護區天然日曬的地中海生態海鹽首度亮相。生技大展期間也推出各項優惠及使用實體振興券消費不找零，加碼送贈品。

(時報資訊)